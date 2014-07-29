Cварочные работы трубопровода на Варшавской улице завершены после аварии

В данный момент идёт процесс восстановления циркуляции теплоносителя. В процессе ремонта был заменён 5-метровый дефектный отрезок трубы.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" закончили сварочные работы во вторник, 17 декабря, в 07:15 по адресу: Варшавская улица, дом 43к3.

Напомним, что вечером в понедельник, 16 декабря, по указанному адресу произошла авария на трубопроводе. В результате инцидента около 70 домов остались без отопления. В данный момент идёт процесс восстановления циркуляции теплоносителя. В процессе ремонта был заменён 5-метровый дефектный отрезок трубы.

Как посоветовали в пресс-службе организации, при виде пара или горячей воды, вытекающей на улицу, не нужно пытаться пройти или проехать по залитой водой территории. Строго соблюдайте указания сотрудников АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и постарайтесь покинуть место происшествия как можно быстрее.

Ранее мы сообщили о том, что на Синопской набережной стартовала реконструкция тепломагистрали.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)