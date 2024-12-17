Прорыв трубы оставил без отопления 70 домов в Московском районе

На место оперативно прибыла аварийная бригада "Теплосети Санкт-Петербурга", которая провела восстановительные работы в течение всей ночи.

Вечером в понедельник, 16 декабря, на Варшавской улице, дом 43к3, произошла авария на трубопроводе. В результате инцидента около 70 домов остались без отопления. На место оперативно прибыла аварийная бригада "Теплосети Санкт-Петербурга", которая провела восстановительные работы в течение всей ночи. Эта информация была предоставлена пресс-службой администрации Московского района.

Начальник отдела районного хозяйства администрации Денис Лядощук уточнил, что дефект возник на подающем теплопроводе диаметром 400 мм. В настоящее время специалисты занимаются установлением причин аварии. Все возможные риски были застрахованы, и в случае обнаружения повреждений личного имущества рекомендуется обращаться напрямую в "Теплосеть" или страховую группу "Согаз".

Денис Лядощук также отметил, что администрация Московского района внимательно следит за развитием ситуации. Завершение ремонтных работ ожидается к 09:00 17 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что прорыв трубы с холодной водой произошел на Учительской улице.

Видео: ВКонтакте / Московский район Санкт-Петербурга