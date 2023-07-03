Прорыв трубы с холодной водой произошел на Учительской улице

Часть машин на парковке оказалась в воде.

Машины на парковке оказались затопленными ледяной водой из-за повреждения водопроводной трубы на улице Учительская, между домами 13 и 15. Эта новость была опубликована вечером 15 декабря в Telegram-канале "Мегаполис ДТП и ЧП".

Часть машин оказалась в воде. Причины инцидента пока выясняются.

В то же время в пресс-службе "Водоканала" проинформировали, что на место происшествия отправлена аварийная бригада для устранения течи и откачки воды.

Ранее мы сообщили о том, что пар окутал Малодетскосельский проспект.

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