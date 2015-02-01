Пар окутал Малодетскосельский проспект

На месте происшествия уже работают специалисты "Теплосети".

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП".

Инцидент случился днем 4 декабря у домов 14-16 по Малодетскосельскому проспекту. По информации "Фонтанки", в промоину провалился автомобиль. Всю улицу окутал пар.

На месте происшествия уже работают специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Маршала Захарова прорвало трубу с горячей водой.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП