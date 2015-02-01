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Вчера, 16:37
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Пар окутал Малодетскосельский проспект

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На месте происшествия уже работают специалисты "Теплосети".

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП". 

Инцидент случился днем 4 декабря у домов 14-16 по Малодетскосельскому проспекту. По информации "Фонтанки", в промоину провалился автомобиль. Всю улицу окутал пар. 

На месте происшествия уже работают специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Маршала Захарова прорвало трубу с горячей водой. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП 

Теги: коммунальная авария, малодетскосельский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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