На Маршала Захарова прорвало трубу с горячей водой. Есть пострадавшие

Пострадали двое мужчин в возрасте 33 и 70 лет, а также 67-летняя сотрудница школы. Все они получили ожоги, пытаясь выбраться из автомобиля, попавшего в кипяток.

В ночь на вторник, 26 ноября, в Красносельском районе Петербурга произошла коммунальная авария. У дома № 27, корпус 1 на улице Маршала Захарова прорвало трубу с горячей водой.

Свидетели происшествия отмечают сильное парообразование и затопление колес припаркованных автомобилей. Из-за аварии движение транспорта было перекрыто на участке между проспектом Маршала Жукова и Брестским бульваром.

В результате инцидента пострадали три человека, их доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Пострадали двое мужчин в возрасте 33 и 70 лет, а также 67-летняя сотрудница школы. Все они получили ожоги, пытаясь выбраться из автомобиля, попавшего в кипяток.

Согласно данным ГКУ "Организатор перевозок", маршруты автобусов № 83, 87, 111, 142 и 160 временно изменены из-за невозможности проезда по улице Маршала Захарова.

Ранее мы сообщили о том, что коммунальная авария лишила света и воды жителей нескольких домов в Шушарах.

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