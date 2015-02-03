Коммунальная авария лишила света и воды жителей нескольких домов в Шушарах

По информации управляющей компании, причиной аварии стало повреждение силового кабеля во время проведения строительных работ по прокладке трамвайной линии.

Коммунальная авария произошла в среду в Пушкинском районе Петербурга, сообщают очевидцы в социальных сетях. В результате инцидента в нескольких домах на Вилеровском переулке и Старорусском проспекте отключились электричество, водоснабжение и интернет.

По информации управляющей компании, причиной аварии стало повреждение силового кабеля во время проведения строительных работ по прокладке трамвайной линии. Сообщается, что в остановленных лифтах оказались заблокированы люди, среди которых есть дети и пожилые граждане.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Планируется подключение генератора для временного обеспечения электроэнергией пострадавших зданий.