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Коммунальная авария лишила света и воды жителей нескольких домов в Шушарах
Сегодня, 15:56
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Коммунальная авария лишила света и воды жителей нескольких домов в Шушарах

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По информации управляющей компании, причиной аварии стало повреждение силового кабеля во время проведения строительных работ по прокладке трамвайной линии.

Коммунальная авария произошла в среду в Пушкинском районе Петербурга, сообщают очевидцы в социальных сетях. В результате инцидента в нескольких домах на Вилеровском переулке и Старорусском проспекте отключились электричество, водоснабжение и интернет.

По информации управляющей компании, причиной аварии стало повреждение силового кабеля во время проведения строительных работ по прокладке трамвайной линии. Сообщается, что в остановленных лифтах оказались заблокированы люди, среди которых есть дети и пожилые граждане.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Планируется подключение генератора для временного обеспечения электроэнергией пострадавших зданий.

Ранее мы сообщили о том, что в ГАТИ Петербурга напомнили функции эксплуатационной маркировки во дворах.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: коммунальная авария, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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