В ГАТИ Петербурга напомнили функции эксплуатационной маркировки во дворах

30 октября 1930 года деревня Коломяги была включена в состав Ленинграда. Сейчас Коломяги входят в состав Приморского района Петербурга и стали первым муниципалитетом, где была нанесена эксплуатационная разметка для парковки во дворах.
Такая разметка помогает водителям ориентироваться в пространстве для парковки, избегая конфликтов с пешеходами и машинами скорой помощи. Уже введены штрафы за нарушение правил парковки в размеченных зонах: физические лица платят 3000 рублей, юридические – 150000 рублей.
Организация такой разметки – инициатива местных властей. Жители дворов могут попросить администрацию организовать парковочное пространство, если они заинтересованы в этом.
Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году в Петербурге благоустроили 249 дворов.
Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга
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