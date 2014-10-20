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В ГАТИ Петербурга напомнили функции эксплуатационной маркировки во дворах
Сегодня, 10:08
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В ГАТИ Петербурга напомнили функции эксплуатационной маркировки во дворах

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Первым муниципалитетом, где была нанесена эксплуатационная разметка для парковки во дворах, стали Коломяги.

30 октября 1930 года деревня Коломяги была включена в состав Ленинграда. Сейчас Коломяги входят в состав Приморского района Петербурга и стали первым муниципалитетом, где была нанесена эксплуатационная разметка для парковки во дворах.

Такая разметка помогает водителям ориентироваться в пространстве для парковки, избегая конфликтов с пешеходами и машинами скорой помощи. Уже введены штрафы за нарушение правил парковки в размеченных зонах: физические лица платят 3000 рублей, юридические – 150000 рублей.

Организация такой разметки – инициатива местных властей. Жители дворов могут попросить администрацию организовать парковочное пространство, если они заинтересованы в этом.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году в Петербурге благоустроили 249 дворов.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Теги: гати, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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