В ГАТИ Петербурга напомнили функции эксплуатационной маркировки во дворах

Первым муниципалитетом, где была нанесена эксплуатационная разметка для парковки во дворах, стали Коломяги.

30 октября 1930 года деревня Коломяги была включена в состав Ленинграда. Сейчас Коломяги входят в состав Приморского района Петербурга и стали первым муниципалитетом, где была нанесена эксплуатационная разметка для парковки во дворах.

Такая разметка помогает водителям ориентироваться в пространстве для парковки, избегая конфликтов с пешеходами и машинами скорой помощи. Уже введены штрафы за нарушение правил парковки в размеченных зонах: физические лица платят 3000 рублей, юридические – 150000 рублей.

Организация такой разметки – инициатива местных властей. Жители дворов могут попросить администрацию организовать парковочное пространство, если они заинтересованы в этом.