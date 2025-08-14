Экс-глава «Щеглово» получил срок за махинации с гектарами

Бывший глава АО получил срок за хищение гектаров.

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор Марату Хамитову, который ранее занимал пост генерального директора АО "Щеглово". Он признан виновным в придании законного вида владению имуществом, добытым незаконным путем, в особо крупном объеме.

Согласно материалам дела, в 2014 году Хамитов осуществил хищение государственной земли во Всеволожске. Площадь неправомерно оформленного участка составила 161 гектар, а его кадастровая стоимость оценивалась более чем в 253 миллиона рублей. В течение последующих семи лет, вплоть до августа 2021 года, злоумышленник занимался межеванием данной территории и реализацией частей земли сторонним покупателям. Данные действия он совершал с целью легализации и сокрытия преступного происхождения активов.

Суд, изучив обстоятельства и поддержав позицию прокуратуры, назначил Хамитову наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Помимо заключения, осужденный обязан выплатить государству штраф в размере 400 тысяч рублей. Также ему запрещено в течение двух лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в сфере оборота земельных участков и операций с недвижимостью.

Фото: Piter.TV