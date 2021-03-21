Из Петербурга в Казань в следующем году запустят беспилотные грузовики

Беспилотные грузоперевозки успешно зарекомендовали себя на трассе М-11.

В 2026 году из Петербурга в Казань запустят беспилотные грузовики. Об этом сообщил заместитель министра РФ Андрей Никитин.

Беспилотные грузоперевозки успешно зарекомендовали себя на трассе М-11, в настоящее время проект тестируется на ЦКАД. Транспорт начал курсировать между двумя столицами в июне 2023 года. В первый рейс тягач перевез 10 тонн оборудования StarLine.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский мегавелосипед попал в Книгу рекордов страны. Его длина составила 6 метров. Управляли гигантом 11 спортсменов.

Рекордсмен превзошел предыдущее достижение из США 1994 года, где создали трехколесный велосипед длиной 5 метров.

Фото: пресс-служба Смольного