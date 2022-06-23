Петербургский мегавелосипед попал в Книгу рекордов России

Проект наглядно демонстрирует, как эффективная командная работа позволяет достигать невероятных результатов

На ежегодном велопараде "ЗСД Фонтанка Фест" в Санкт-Петербурге был представлен гигантский трехколесный велосипед длиной 6 метров и весом около 200 кг. Уникальный транспорт, созданный для командного заезда, официально зарегистрирован в Книге рекордов России как самый большой многоместный трехколесный велосипед.

Мегавелосипед проехал во главе колонны из 15 тысяч участников из России, Китая, Грузии и Белоруссии. Управляли гигантом одновременно 11 спортсменов команды "Газпром нефти", которые посвятили свой заезд популяризации здорового образа жизни.

Новый российский рекордсмен превзошел предыдущее достижение из США 1994 года, где был создан трехколесный велосипед длиной 5 метров с колесами диаметром 3,3 и 1,7 метра, рассчитанный на одного человека.

Ранее Piter.TV сообщал, что ВСМ-400 станет перевозчиком на первой в России высокоскоростной магистрали.

Фото: ВКонтакте / Газпром нефть