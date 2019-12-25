Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о температурных рекордах

Абсолютная максимальная температура воздуха в Петербурге за весь ряд наблюдений остается неизменной вот уже 12 лет, 7 августа 2010 года она достигла плюс 37,1 градуса.

В четверг, 23 июня, главный синоптик Петербурга Александр Колесов напомнил м\ исторические для Гидрометцентра города события. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Сегодня годовщина кульминации прошлогодней июньской жары, пишет Колесов, 23 июня прошлого года в Петербурге среднесуточная температура воздуха достигла плюс 30,3 градуса, установив абсолютный рекорд (в этой номинации).

Колесов напомнил, что еще один рекорд был 8 августа 2010 года было отмечено плюс 30,1 градуса. Абсолютная максимальная температура воздуха в Петербурге за весь ряд наблюдений остается неизменной вот уже 12 лет, 7 августа 2010 года она достигла плюс 37,1 градуса. В прошлом году, 23 июня, дневная температура повысилась до плюс 35,9 градуса, став второй самой высокой за все месяцы и первой в июне.

Фото: Piter.tv

