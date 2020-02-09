Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время из-за шторма

Рекорд перелета через океан обновился на одну минуту, не считая сверхзвуковых самолетов.

Стало известно, что самолет "Боинг-747" авиакомпании British Airways побил рекорд по скорости перелета через Атлантический океан. Рейс из Нью-Йорка в Лондон затратил 4 часа и 56 минут.

Прошлый рекорд принадлежал авиакомпании миллионера Ричарда Брэнсона Virgin Atlantic. Лайнеры компании пересекали Атлантику за 4:57 и 4:59 часов. Таким образом, рекорд обновлен на одну минуту.

Как уточнило издание Independent, что рекорду поспособствовал шторм "Киара". Предполагается, что из-за попутного ветра самолет набрал скорость в 1327 километров в час.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появились кадры с камер на российской базе Хмеймим, расположенной в Сирии. На записи видно, как лайнер Airbus-320, летевший из Тегерана в Дамаск со 172 пассажирами на борту, при заходе на посадку в аэропорту Дамаска едва не был сбит сирийскими ПВО из-за авиаударов Израиля.

Видео: Boeing / YouTube