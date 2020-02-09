  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:58
59
fvbykov
Код вставки плеера

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера попала на видео

0 0

Российское Министерство обороны опубликовало видео – на сирийской авиабазе Хмеймим приземлился пассажирский самолет, уходящий от обстрела.

В сети появились кадры с камер на российской базе Хмеймим, расположенной в Сирии. 

На записи видно, как лайнер Airbus-320, летевший из Тегерана в Дамаск со 172 пассажирами на борту, при заходе на посадку в аэропорту Дамаска едва не был сбит сирийскими ПВО из-за авиаударов Израиля.

В Минобороны рассказали, что только благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и эффективной работе АСУ  воздушным движением удалось увести гражданский авиалайнер из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром - на российской авиабазе.

Видео: телеканал "Звезда"

Теги: видео, сирия, хмеймим
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости Сирии,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии