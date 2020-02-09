Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера попала на видео

В сети появились кадры с камер на российской базе Хмеймим, расположенной в Сирии.
На записи видно, как лайнер Airbus-320, летевший из Тегерана в Дамаск со 172 пассажирами на борту, при заходе на посадку в аэропорту Дамаска едва не был сбит сирийскими ПВО из-за авиаударов Израиля.
В Минобороны рассказали, что только благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и эффективной работе АСУ воздушным движением удалось увести гражданский авиалайнер из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром - на российской авиабазе.
Видео: телеканал "Звезда"
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