Беспилотные грузовики запустили из Петербурга в Москву

В этом году "умные" грузовики должны перевезти 50 тонн груза.

В рамках ПМЭФ на трассе М11 "Нева" 14 июня запустили беспилотные грузовики. Они выехали из Петербурга в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Северная столица первая в России начала использовать искусственный интеллект в транспорте. В этом году "умные" грузовики должны перевезти 50 тонн груза. Однако уже в следующем году эта цифра должна будет увеличиться в четыре раза.

Скорость грузовых автомобилей достигает 90 километров в час. Он может находиться в пути 21 час в сутки. Остальное время предусмотрено на дозаправку и минимальное обслуживание.

Согласно требованиям, к эксплуатации допускаются беспилотные транспортные средства, прошедшие оценку соответствия требованиям безопасности, проводимую испытательной лабораторией ФГУП "НАМИ".

Фото: Смольный