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В Польше заявили, что Белоруссия не впускает гуманитарный конвой
Сегодня, 15:44
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lesjasap

В Польше заявили, что Белоруссия не впускает гуманитарный конвой

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Минск не пускает на границе продовольственный груз, направленный Варшавой.

В Польше заявили, что Белоруссия не впускает гуманитарный конвой. Об этом в эфире местного телеканала Polsat рассказа глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик.

Двенадцать часов на польско-белорусской границе стоит гуманитарный конвой, отправленный "Солидарностью". Он не может въехать, его остановили белорусы"

Михал Дворчик, глава канцелярии премьер-министра Польши

Напомним, что руководитель профсоюза "Солидарность" Марек Левандовский заявил, что запущена программа помощи Минску. На проект выделен миллион злотых (около 268 тысяч долларов). В рамках гуманитарного груза польским соседям должно быть отправлены продовольствие.

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Теги: белоруссия, гуманитарный конвой, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Аноним
Сегодня 15:56

Троянский конь стоит на границе, Гуманитарный конвой от Польши- это капсула яда под видом витаминов. Ни в коем случае не пропускать. Развернуть обратно в Польшу и выслать всех "получателей" гуманитарки туда же.

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