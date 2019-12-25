В Польше заявили, что Белоруссия не впускает гуманитарный конвой. Об этом в эфире местного телеканала Polsat рассказа глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик.
Двенадцать часов на польско-белорусской границе стоит гуманитарный конвой, отправленный "Солидарностью". Он не может въехать, его остановили белорусы"
Михал Дворчик, глава канцелярии премьер-министра Польши
Напомним, что руководитель профсоюза "Солидарность" Марек Левандовский заявил, что запущена программа помощи Минску. На проект выделен миллион злотых (около 268 тысяч долларов). В рамках гуманитарного груза польским соседям должно быть отправлены продовольствие.
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Троянский конь стоит на границе, Гуманитарный конвой от Польши- это капсула яда под видом витаминов. Ни в коем случае не пропускать. Развернуть обратно в Польшу и выслать всех "получателей" гуманитарки туда же.