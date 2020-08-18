Мария Захарова прокомментировала подписание соглашения между США и Польшей о военном присутствии.

В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше. Об этом говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства России. Мария Захарова прокомментировала расширение военного присутствия солдат из США у западных границ России. По словам чиновницы, размещение американских военнослужащих в Польше способствует эскалации напряженности.

Захарова считает, что реализация американо-польского соглашения укрепит наступательный потенциал США. Она отмечает, что договор между сторонами идет вразрез с актом Россия - НАТО от 1997 года. В МИД РФ призывают США вернуться к сдержанности и "отказаться от ставки на конфронтацию".

Напомним, что 15 августа госсекретарь США Майк Помпео и минобороны Польши Мариуш Блащак подписали договор об усилении военного сотрудничества. Документ позволяет Вашингтону получить доступ к дополнительным польским военным объектам.

В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии.

Видео: YouTube / Ruptly

