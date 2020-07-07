Эксперты оценили возможности С-300, С-400 и С-500.

В Польше рассказали о российском супероружии для уничтожения спутников. Об этом сообщило информационное агентство Interia. Журналисты считают, что новейшие ЗРК С-500 будут способны ликвидировать космические устройства и гиперзвуковые ракеты.

В Interia подчеркнули, что при помощи С-400 можно сбивать бронемашины, беспилотники, самолеты и крылатые ракеты. Польские эксперты оценили характеристики ЗРК из России. Они напомнили, что Варшава не имеет военных спутников, а страны НАТО на данный момент не имеют гиперзвукового оружия. В связи с этим специалисты считают, что против альянса Россия сможет справиться даже с С-300.

Ранее глава Военно-космических сил России рассказал, что современные ракетные установки смогут уничтожать цели противника, летящие со скоростью до 7 км/с. С-500 поступят на вооружение в российскую армию примерно через пять лет. Сейчас Минобороны использует комплексы С-400. Они могут одновременно следить за шестью целями на расстоянии до 400 километров.

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Видео: Минобороны России