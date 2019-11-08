В Польше из-за "Северного потока-2" назначили самый большой штраф

Антимонопольное ведомство заявила о нарушениях во время строительства.

В Польше из-за газопровода "Северного потока-2" назначили самый большой штраф. Антимонопольный регулятор страны UOKIK заявил о "самом высоком штрафе в своей истории". В государстве с 2018 года ведется расследование относительно обстоятельств строительства российского трубопровода, который создает "Газпром".

Чиновников интересует концентрация иностранных инвестиций в реализацию проекта в Польше. В UOKIK заявили, что "совместное предприятие создано без предварительного согласия президента ведомства". В июне 2018 года "Газпром" ходатайствовал о прекращении расследования и возразил агентству.

По законодательству государства, агентство может определить размер санкций в отношении компаний, которые нарушают указания UOKIK. В частности, специалисты планируют наложить 10% штраф на годовой оборот фигуранта расследования.

Ранее Piter.tv писал о том, что Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Nord Stream 2