Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Изменения должны коснуться "Скверного потока-2".

Бундестаг Германии не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС. Парламент не готов признать законопроект, который регулирует применение правок к третьему энергетическому пакету.

Было отдано 133 голосов, для принятия решения требуется 355 голосов объяснили политики

В результате политикам пришлось объявлять о новом заседании, которое назначили на 8 ноября. Обычно в таких ситуациях спорный документ продолжают изучать на следующем собрании депутатов. Однако программа на данный момент не предусматривает повторного обсуждения вопроса о директиве.

Напомним, что проект касается требований для трубопроводов из стран, не входящих в ЕС.Новые правила должны распространяться на "Северный поток-2", так как ожидается завершение его строительства. На "Северный-поток-1" мера не распространится, так как он создан до 23 мая 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7.

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Видео: YouTube/CareerOneStop