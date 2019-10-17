Польша оценила возросший потенциал российской армии

По мнению аналитиков, Россия готовится к полномасштабному военному конфликту.

В Польше дали оценку российским военным учениям в 2019 году. По мнению иностранцев, армия страны нарастила мощь, виден прогресс военной реформы. Документом смогли ознакомиться журналисты RT. Анализ действий вооруженных сил России дали специалисты из института международных отношений при правительстве Польши.

Политики полагают, что целью этих преобразований является подготовка к масштабному военному конфликту. Сейчас в Варшаве чиновники пытаются обосновать огромные траты на оборонную промышленность, в частности покупку американской боевой техники, возросшей агрессией со стороны России. Польские эксперты добавили, что Россия будет стараться обойтись без использования ядерного оружия.

Cам факт ежегодного проведения подобных крупномасштабных манёвров говорит о продолжающемся реформировании российских вооружённых сил... Россия проверяет готовность своих войск к полномасштабному вооружённому конфликту...что и было одной из целей реформы говорится в отчете

Напомним, что последние массовые учения военнослужащих России прошли с 16 по 21 сентября. В них участвовали около 128 тысяч человек, более 20 тысяч единиц боевой техники, 600 летательных аппаратов и 15 кораблей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Польша назвала сроки полного отказа от российского газа.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Steez