Польша назвала сроки полного отказа от российского газа

К 2022 году страна будет получать ресурсы из других источников.

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. Об этом сообщил уполномоченный представитель правительства Петр Наимский. Альтернативой станет новый СПГ-терминал. Он расположен на территории Свиноуйсьца и способен дать после расширения до 7,5 млрд кубометров газа.

Ресурсы в Польшу будут поступать и через норвежский Baltic Pipe, который даст стране. еще 8 млрд кубометров. Поставщиками газа официально названы Катар и США.

По словам спикера, этих объемов Польше хватит для внутреннего потребления. Однако еще 31 августа политики трех государств, включая Украину, Польшу и США подписали меморандум по поставкам. Варшава будет реализовывать Киеву до шести миллиардов кубов газа. Эти ресурсы она получит от американских коллег. Однако для реализации проекта Киев должен построить трубопровод.

Ранее Piter.tv писал о том, что конгресс США одобрил продажу истребителей F-35 Польше.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Газпром нефть