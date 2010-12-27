Конгресс США одобрил продажу истребителей F-35 Польше

Польша планирует выбить для себя максимальную скидку по контракту.

Конгресс США одобрил продажу Польше самолетов F-35.Стартовая стоимость контракта составляет 6,5 млрд долларов. Однако чиновники надеются снизить данную цену. Об этом заговорил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он также подтвердил сведения о готовящейся сделке.

Мы сделаем все возможное, чтобы получить как можно более выгодную цену добавил политик

Одобрение конгресса США - один из последних этапов перед заключением контракта. Польша получит 32 истребителя-бомбардировщика пятого поколения. Известно, что к самолетам будет реализовано сопутствующее оборудование. К такому относится 33 турбореактивных двигателя.

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