В Подмосковье задержали мужчину, избившего волонтера

Мужчина объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения.

Российские правоохранительные органы задержали мужчину, который 11 мая ворвался в волонтерский центр на территории Протвино и избил там человека. Соответствующей информацией со СМИ поделилась через социальные сети начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. В пресс-службе регионального управления полиции уточнили, что ранее стало известно о том, что неизвестный посетитель ворвался в помещение, де начал нецензурно выражаться в адрес местных работников. Далее злоумышленник напал на одного из потерпевших. После совершенного преступления мужчина скрылся с места событий.

Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и доставлен в территориальный отдел местный житель 1983 года рождения, подозреваемый в совершении противоправных деяний. пресс-служба МВД РФ по региону

На Московском вокзале с "Сапсана" сняли двух подростков-зацеперов.

Фото и видео: ГУ МВД России по Московской области