На Московском вокзале с "Сапсана" сняли двух подростков-зацеперов

Школьники во время стоянки поезда на железнодорожной станции Чудово-Московское Новгородской области зацепились между 5 и 6 вагонным пространством, и таким способом доехали до Северной столицы.

В Петербурге на Московском вокзале сотрудниками транспортной полиции выявлены юные зацеперы. Об этом сообщило Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте.

В дежурную часть от дежурного по Московскому вокзалу поступило сообщение, что на высокоскоростном поезде сообщением "Москва – Санкт-Петербург" следуют зацеперы.

Сотрудники транспортной полиции по прибытии поезда на Московский вокзал выявили правонарушителей. Ими оказались двое подростков, в возрасте 15 и 16 лет, проживающих в Петербурге. Школьники во время стоянки поезда на железнодорожной станции Чудово-Московское Новгородской области зацепились между 5 и 6 вагонным пространством, и таким способом доехали до Северной столицы.

Правоохранители провели с юношами профилактическую беседу. В отношении 16-летнего нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте". В отношении законного представителя 15-летнего подростка составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Ранее в Ленобласти двух 15-летних зацеперов сняли с электрички.

Фото: Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте