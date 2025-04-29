В Ленобласти двух 15-летних зацеперов сняли с электрички

Они решили попробовать такой способ передвижения после просмотра видео в интернете.

В Ленинградской области задержали подростков, которые после просмотра видео в интернете решили заняться зацепингом. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В дежурную часть УТ МВД России по СЗФО поступил звонок от работника станционного технологического центра информации. Мужчина сообщил, что по камерам видеонаблюдения заметил на станции Лазаревка на сцепном устройстве последнего вагона электропоезда сообщением Выборг – Санкт-Петербург двух подростков.

Полцейские направились на ближайшую станцию Верхне-Черкасово Выборгского района, которая находится буквально в пяти километрах от Лазаревки. Там правоохранители и задержали 15-летних подростков.

Полицейские провели профилактическую беседу с юными правонарушителями и объяснили, что подобные способы передвижения опасны для жизни и здоровья.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. первой статьи 5.35 КоАП РФ.

Ранее на станции "Ленинский проспект" задержали несовершеннолетнего зацепера.

Видео: Telegram/ Ирина Волк