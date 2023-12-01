На станции "Ленинский проспект" задержали несовершеннолетнего зацепера

Юноша пояснил, что изначально он планировал прокатиться на электропоезде, однако у него не получилось, и он зацепился за лестницу между вагонами грузового железнодорожного состава.

В Петербурге на железнодорожной станции "Ленинский проспект" сотрудники транспортной полиции выявили юношу-зацепера. Об этом сообщили в Санкт-Петербург-Балтийском линейном отделе МВД России на транспорте.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в одну из социальных сетей подростки выкладывают видеоролики, на которых фиксируют свое опасное увлечение "зацепинг". Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали юного нарушителя.

Юноша пояснил, что изначально он планировал прокатиться на электропоезде, однако у него не получилось, и он зацепился за лестницу между вагонами грузового железнодорожного состава. Его товарищ снимал опасный контент на телефон, но сам участие в противоправных действиях не принимал.

В присутствии родителя полицейские провели с юным нарушителем профилактическую беседу и предупредили, что увлечение "зацепингом" и "руфингом" опасно для жизни. Законный представитель несовершеннолетнего правонарушителя был привлечен к административной ответственности по ч. 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Ранее на станции Лигово полицейские задержали 9 несовершеннолетних зацеперов.

Видео: Санкт-Петербург-Балтийский линейный отдел МВД России на транспорте