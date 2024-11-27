На станции Лигово полицейские задержали 9 несовершеннолетних зацеперов

Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте установили личность девяти несовершеннолетних юношей, которые занимались зацепингом. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербург-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.
В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Лигово на путях в опасной близости от движущихся поездов находится группа подростков. Прибывшие полицейские доставили всех несовершеннолетних в отделение полиции. Оказалось, что молодые люди "цеплялись" за хвостовые вагоны проходящих мимо электричек и катались от одной станции к другой.
Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних в присутствии родителей провели с подростками профилактическую беседу и разъяснили молодым людям правила поведения, которые нужно соблюдать на объектах транспортной инфраструктуры. Законные представители несовершеннолетних правонарушителей были привлечены к административной ответственности по ч. 1 статьи 5.35 КоАП РФ.
Ранее полицейские вычислили несовершеннолетних зацеперов, которые проехались на электричке "Гатчина – Петербург.
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Видео: Санкт-Петербург-Балтийский ЛО МВД России на транспорте
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