Полицейские вычислили несовершеннолетних зацеперов, которые проехались на электричке "Гатчина – Петербург"

С юными нарушителями провели профилактическую беседу и предупредили, что увлечение зацепингом и руфингом опасно для жизни.

Транспортные полицейские установили личность подростков-зацеперов, которые зацепились за хвостовой вагон электрички "Гатчина-Балтийская – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)". Об этом рассказала пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе мониторинга СМИ и соцсетей полицейские нашли видеозапись, на которой юноши цепляются за хвостовой вагон электропоезда "Гатчина-Балтийская – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)". На видеозаписи видно, как для этой цели молодые люди используют поручни, а один из них пытается проехать на подножке вагона поезда.

Полицейскими были установлены двое фигурантов видеозаписи и их законные представители. С юными нарушителями провели профилактическую беседу и предупредили, что увлечение зацепингом и руфингом опасно для жизни. Законные представители несовершеннолетних правонарушителей были привлечены к административной ответственности по ч. 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Кроме того, в учебных заведениях, где обучаются подростки, были проведены профилактические беседы. Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних особое внимание уделил рассказу о трагических последствиях, которые может повлечь за собой проезд снаружи поезда, переход железнодорожной магистрали в неположенном месте, а также использование наушников и гаджетов в зоне движение поездов.

Полицейские продолжают устанавливать всех участников видеоролика.

Фото и видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте