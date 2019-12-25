В Подмосковье за призывы к насилию арестовали певца с Украины Игоря Левченко

Мужчина полностью признал свою вину.

В Московской области за призывы к насилию арестовали певца с Украины Игоря Левченко. Такое заявление перед журналистами сделала официальный представитель Следственного комитета России по региону Ольга Врадий. Уроженца соседнего государства подозревают в распространении насильственных призывов в адрес военнослужащих из РФ.

Судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (пункту "а" часть 2 статьи 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ольга Врадий, пресс-секретарь СК РФ по Московской области

Следствие полагает, что 24 февраля обвиняемый в своем аккаунте в социальной сети Instagram разместил видео, в котором по результату психолого-лингвистического исследования содержатся признаки возбуждения ненависти и вражды. Далее оперативниками было возбуждено уголовное дело по материалам, поступившим из ФСБ РФ. Левченко дал признательные показания и признал вину в полном объеме.

В Сертолово задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство своего знакомого.

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