  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Сертолово задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство своего знакомого
Сегодня, 11:03
96
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сертолово задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство своего знакомого

0 0

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Следственный отдел Всеволожска возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, 15 марта подозреваемый, находясь в гостях у своего знакомого в Сертолово, в ходе конфликта нанес ему не менее четырех ударов ножом в область шеи, груди, живота и конечностей. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Ранее в Ленобласти мужчина соорудил бомбу для убийства соседей по коммуналке.

Фото: Piter.tv

Теги: покушение на убийство, сертолово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии