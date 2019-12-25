В Сертолово задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство своего знакомого

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Следственный отдел Всеволожска возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, 15 марта подозреваемый, находясь в гостях у своего знакомого в Сертолово, в ходе конфликта нанес ему не менее четырех ударов ножом в область шеи, груди, живота и конечностей. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Ранее в Ленобласти мужчина соорудил бомбу для убийства соседей по коммуналке.

Фото: Piter.tv