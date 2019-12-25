В Ленобласти мужчина соорудил бомбу для убийства соседей по коммуналке

В отношении подозреваемого 15 марта завели еще одно уголовное дело, теперь за подготовку к убийству.

Петербуржец соорудил бомбу, чтобы взорвать соседей по коммунальной квартире. Об этом стало известно Piter.tv.

В начале марта у одного из домов на Шоссе Революции в поселке Мга был найден предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Оно было сделано из банок из-под пива, скотча, проводов и мобильника. Предмет содержал тротил массой 600 граммов. При этом сотрудники ОМОН выяснили, что СВУ является не опасным для окружающих.

Утром 2 марта в Петербурге по подозрению в изготовлении СВУ задержали 53-летнего охранника. Мужчина зарегистрирован во Мге, но проживает в Петербурге. Выяснилось, что он сделал взрывное устройство, чтобы убить соседей по коммуналке.

В отношении охранника 15 марта завели еще одно уголовное дело, теперь за подготовку к убийству.

Также в Петербурге был задержан мужчина по подозрению в убийстве в 2003 году.

Фото: Piter.tv