В Петербурге задержан мужчина по подозрению в убийстве в 2003 году

Была получена оперативная информация, что к совершению данного преступления причастен мужчина 1971 года рождения.

Сотрудники полиции Курортного района Петербурга задержали мужчину по подозрению в убийстве в 2003 году. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В Зеленогорске у дома №26 по проспекту Ленина 18 октября 2003 года был найден труп мужчины 1974 года рождения.

Была получена оперативная информация, что к совершению данного преступления причастен мужчина 1971 года рождения.

15 марта 2022 года в 7:00 задержан мужчина, который изобличен в том, что во время внезапной ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ножом убил мужчину.

Ранее женщина зарезала сына во время застолья в Ленобласти.

Фото: Piter.tv