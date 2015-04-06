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В Петербурге задержан мужчина по подозрению в убийстве в 2003 году
Сегодня, 11:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержан мужчина по подозрению в убийстве в 2003 году

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Была получена оперативная информация, что к совершению данного преступления причастен мужчина 1971 года рождения.

Сотрудники полиции Курортного района Петербурга задержали мужчину по подозрению в убийстве в 2003 году. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В Зеленогорске у дома №26 по проспекту Ленина 18 октября 2003 года был найден труп мужчины 1974 года рождения.

Была получена оперативная информация, что к совершению данного преступления причастен мужчина 1971 года рождения.

15 марта 2022 года в 7:00 задержан мужчина, который изобличен в том, что во время внезапной ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ножом убил мужчину.

Ранее женщина зарезала сына во время застолья в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: зеленогорск, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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