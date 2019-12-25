Женщина зарезала сына во время застолья в Ленобласти

Потерпевший получил смертельный удар ножом в грудь.

Вечером 9 марта в Ленобласти обнаружили тело 19-летнего юноши с ножевым ранением в груди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу и ЛО.

Тело нашли в одной из комнат общежития в поселке Ильичево. Установлено, что смертельную рану потерпевшему нанесла его 42-летняя мать. Ссора между родственниками возникла во время распития спиртного.

Подозреваемую задержали и поместили в изолятор. Труп с колото-резаным ранением на передней поверхности груди слева направлен в морг. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы писали, что ссора соседей на улице Восстановления закончилась убийством.

Фото: pixabay.com