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Женщина зарезала сына во время застолья в Ленобласти
Сегодня, 10:50
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Женщина зарезала сына во время застолья в Ленобласти

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Потерпевший получил смертельный удар ножом в грудь.

Вечером 9 марта в Ленобласти обнаружили тело 19-летнего юноши с ножевым ранением в груди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу и ЛО.

Тело нашли в одной из комнат общежития в поселке Ильичево. Установлено, что смертельную рану потерпевшему нанесла его 42-летняя мать. Ссора между родственниками возникла во время распития спиртного.

Подозреваемую задержали и поместили в изолятор. Труп с колото-резаным ранением на передней поверхности груди слева направлен в морг. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы писали, что ссора соседей на улице Восстановления закончилась убийством.

Фото: pixabay.com

Теги: ссора, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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