Ссора соседей на улице Восстановления закончилась убийством

Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия.

В Красносельском районе Петербурга ссора соседей закончилась убийством. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В среду, 9 марта, в полицию поступило сообщение о том, что в доме №66 по улице Восстановления ножевое ранение. Полицией "по горячим следам" был задержан 34-летний житель указанного дома, который в ходе конфликта ударил ножом в область живота своего 40-летнего соседа. Мужчина скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее председатель СКР потребовал объяснить, почему жителя Купчино, заступившегося за жену, обвиняют не в самообороне.

Фото: Piter.tv