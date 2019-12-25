Председатель СКР потребовал объяснить, почему жителя Купчино, заступившегося за жену, обвиняют не в самообороне

Подозреваемому вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.

Председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался петербургской историей о жителе Купчино, который, спасая жену, смертельно ранил человека. Глава ведомства требует объяснить, откуда в деле взялся умысел. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Летом 2021 года подозреваемый вступил в драку с мужчинами, которые перед этим в ответ на замечание избили его жену. В ходе конфликта один мужчина получил ранение, от которого скончался в больнице. Подозреваемому вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.

Председатель СК России Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Парастаевой представить подробный доклад об основаниях для возбуждения данного уголовного дела.

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