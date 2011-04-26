Нарушение ночной тишины на Будапештской закончилось поножовщиной

Один из мужчин скончался в больнице.

Шум в ночное время на Будапештской улице привел к поножовщине. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию в 4 утра 15 июля поступило сообщение о ножевом ранении у дома 108 по улице Будапештской. С колото-резаными ранениями были обнаружены 40-летний В. и 45-летний М. На месте происшествия задержан 37-летний подозреваемый Н.

Была опрошена сожительница задержанного Е. Она пояснила, что вышла из дома и сделала замечание В.и М. из-за сильного шума в ночное время. В ответ на это В. избил ее. Подозреваемый после этого для защиты своей сожительницы и для самозащиты нанес удары ножом обидчикам.

В итоге В. с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии и М.В. с колото-резаным ранением левого бедра были госпитализированы в НИИ скорой помощи. Позже В. скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге 20 лет колонии дали мужчине, нанесшему ранения гуляющим в парке.

Фото: Piter.tv