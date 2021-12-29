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На пересечении Будапештской и Альпийского столкнулись две иномарки
Сегодня, 21:47
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На пересечении Будапештской и Альпийского столкнулись две иномарки

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Информации о пострадавших не поступало.

В пятницу вечером, 28 января, произошла авария на пересечении Будапештской и Альпийского переулка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Дорожный инцидент случился в 20.00 вечера. В результате столкновения у синего автомобиля сильно поврежден корпус. Предположительно, судя по фотографии, синяя машина дымится. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на трассе "Кола" введено реверсивное движение из-за аварии с тремя грузовиками и двумя легковушками.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Аня Полякова
 

Теги: будапешсткая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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