В Подмосковье в цеху по переработке отходов нашли тело новорожденного

По факту гибели мальчика ведется проверка.

В Московской области в цеху по переработке отходов нашли тело новорожденного. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Ольга Врадий. Чиновница уточнила, что жертвой стал мальчик. Его обнаружили на сортировочной ленте в подмосковном Егорьевске 22 декабря.

На сортировочной ленте сортировочного цеха АО "Комплекс по переработке отходов Егорьевск" обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола Ольга Врадий, представитель СК России по региону

В настоящее время следственные органы организовали проверку по факту гибели ребенка. Известно, что мусор, которые перерабатывается в цеху, доставляется на территорию комплекса из Егорьевска, Коломны, Воскресенска, Раменского и Москвы.

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