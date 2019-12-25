Мужчина вывозил на автомобиле спортинвентарь по ночам.

В Подмосковье кладовщик задержан за кражу волейбольных мячей на 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов. По данным полиции, сотрудники МВД по округу Красногорск поймали мужчину, подозреваемого в краже спортивного инвентаря.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В отношении фигуранта, 19-летнего жителя Московской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Известно, что на протяжении двух месяцев сотрудник склада уносил мячи, принадлежащие общественной организации. Преступления совершались в ночное время. Похищенный инвентарь кладовщик увозил на машине. Установить личность злоумышленника оперативники смогли при помощи записей с камер видеонаблюдения. Подозреваемого задержали на рабочем месте.

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Фото: пресс-служба МВД России

