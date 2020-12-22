Трое задержанных обвиняются в нарушении статьи 12.15 КоАП России.

В Ялте нашли стритрейсеров, устроивших дрифт в центре города. Информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк. Чиновница уточнила, что в отношении подозреваемых составлено 35 административных протоколов. Троих фигурантов расследования обвиняют в гонках на центральной площади города.

В полицию поступили сообщения от жителей города Ялты о том, что по центральной улице на большой скорости передвигаются несколько автомобилей, которые опасно маневрируют. По словам звонивших, машины также выезжают на встречную полосу и создают угрозу жизни и здоровью граждан Ирина Волк, официальный представитель МВД России

В отношении задержанных составлены протоколы по статье 12.15 КоАП. Данная административная статья говорит о нарушении правил нахождения транспортных средств на проезжей части, встречном разъезде или движения при обгоне.

В Забайкалье полицейские изъяли из незаконного оборота около восьми тысяч разовых доз героина.

Видео: МВД России