Наркодилеры помещены под стражу.

В Забайкалье полицейские изъяли из незаконного оборота около восьми тысяч разовых доз героина. По данным полиции, оперативники пресекли межрегиональный канал поставки наркотических веществ в Читу. Оптовая поставка предположительно была организована четырьмя местными жителями. Они самостоятельно расфасовывали и реализовывали запрещенный товар. В частности, поставки клиентам производились через тайники-закладки.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых и задержание их сообщников Ирина Волк, официальный представитель МВД России

В МВД объяснили, что совместно с бойцами "Грома" проведена операция по задержанию подозреваемых. Оперативники нашли в лесном массиве микрорайона "Чистые поляны" шесть свертков с порошкообразным веществом. После проведенной экспертизы оказалось, что вещество является наркотиком с общей массой в два килограмма. В отношении предполагаемых преступников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранты расследования находятся под стражей. Еще один человек, который считается сообщником наркодилеров, находится под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: пресс-служба МВД России