В отношении женщины составлен административный протокол.

Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе. Правоохранительные органы и прокуратура по региону проводят проверку после появления в СМИ и социальных сетях ролика, на котором женщина нападает на 12-летнего мальчика. Известно, что инцидент произошел 19 декабря в Каргасокском районе.

Видеозапись конфликта получила распространение в социальных сетях. Прокуратура Каргасокского района приступила к проверке исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратура Томской области

Специалисты дадут правовую оценку действий россиянки, а также полноте работы органов системы профилактики и уровню межведомственного взаимодействия. В МВД по Томской области добавили, что в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему. В отношении нарушительницы составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей по защите интересов детей. По данным представителей закона, в момент избиения ребенка, она могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура Берлина допросила Навального как свидетеля.

Фото: Piter.tv