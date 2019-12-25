Прокуратура Берлина допросила Навального как свидетеля

Российских следователей на допросе не было.

Прокуратура Берлина допросила российского оппозиционного политика Алексея Навального как свидетеля. Следственное действие провели в рамках запроса о правовой помощи с российской стороны, рассказал официальный представитель Министерства юстиции ФРГ Мариус Лебер, пишет издание "Профиль".

Навальный был допрошен прокуратурой Берлина как свидетель. Мариус Лебер, официальный представитель Министерства юстиции ФРГ

Он отметил, что российских следователей на допросе не было. При этом Лебер подчеркнул, что данный допрос не означает, что Германия удовлетворила несколько запросов РФ о правовой помощи. Решение по этому вопросу, заявил он, будет принято позднее.

Ранее Путин прокомментировал публикации по делу Навального.

Фото: Instagram / navalny