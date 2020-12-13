В Москве задержали подозреваемых в хищении 122 миллионов рублей со счетов

Злоумышленники изготавливали поддельные паспорта.

В Москве задержаны подозреваемые в хищении 122 миллионов рублей со счетов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители полагают, что подозреваемые изготавливали поддельные паспорта, затем предъявляли их в салонах сотовой связи. Это делалось для того, чтобы перевыпустить сим-карту с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. Далее злоумышленники получали доступ к их личным кабинетам в мобильном банке, а затем переводили деньги на подконтрольные счета.

Возбуждены уголовные дела.

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Видео: МВД России