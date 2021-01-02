Bla Bla Bar может получить крупный штраф или принудительно приостановить работу.

Ресторану в Москве грозит закрытие до 90 суток после концерта Niletto. Об этом сообщили представители оперативного штаба России в социальных сетях. Речь идет о столичном заведении Bla Bla Bar, где 11 декабря выступил российский музыкант. Надзорное ведомство (Объединение административно-технических инспекций) считает, что бар-ресторан нарушил требования, которые выдвигаются к мерам профилактики во время пандемии коронавируса.

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Чиновник добавил, что руководству Bla Bla Bar грозит административный штраф в размере до 300 тысяч рублей. Альтернативным наказанием будет приостановка работы заведения на срок до 90 суток. Решение будет принимать судебная инстанция. Также данные о нарушении получат представители московского Роспотребнадзора.

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Фото: Piter.tv