Пользователи "Одноклассников" выбрали лучшие песню, фильм и сериал 2020 года

Голосование длилось две недели, за это время участники проголосовали 1,38 млн раз.

Социальная сеть "Одноклассники" подвела итоги ежегодной премии "Самый ОК!". Пользователи соцсети выбрали лучшие песню, фильм и сериал 2020 года.

Лучшим фильмом уходящего года признан "Лед 2" Жоры Крыжовникова с Александром Петровым в главной роли. За эту картину проголосовали 35% пользователей "Одноклассников". В тройку лидеров также попали фильмы "Доктор Лиза" о правозащитнице Елизавете Глинке и "Стрельцов" о советском футболисте Эдуарде Стрельцове.

Сериалом года участники опроса назвали "Ольгу", выходящую на телеканале ТНТ. На втором месте расположилась картина "Зулейха открывает глаза", на третьем – "Эпидемия".

Хитом года оказался трек "Девочка танцуй" дуэта Artik & Asti. Он набрал 37% голосов респондентов. В топ-3 также попали композиции "Краш" Клавы Коки & NILETTO и "Французский поцелуй" от Миши Марвина & Ханны.

В 2020 году премия "Самый ОК!" проводится в третий раз. Голосование длилось две недели, за это время пользователи соцсети проголосовали 1,38 млн раз. Принять участие можно было не более одного раза в сутки. Самыми активными участниками стали женщины и мужчины в возрасте от 30 до 39 лет.

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Фото: insideok.ru