В Подмосковье оперативники задержали подозреваемого в разбое в пункте приема металлолома

Преступник нанес ножевые ранения сотруднику центра.

В Подмосковье оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника пункта приема металлолома. Об этом сообщили представители пресс-службы полиции по региону. В МВД отметили, что заявление поступило в отделение от пострадавшего. Мужчина заявил, что неизвестный злоумышленник проник в пункт металлолома по улице Дурыманова. Жертве нанесли два удара ножом, после чего из помещения похитили 70 тысяч рублей. Преступник скрылся в неизвестном направлении.

Полиция изучила запись с камер видеонаблюдения. Представители закона смогли обнаружить преступника. Его задержали по месту жительства. При обыске квартиры подозреваемого было изъято орудие преступления. В настоящее время в отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Мужчина помещен под стражу.

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Фото: МВД России