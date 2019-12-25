Верховный суд Татарстана оставил "поволжского маньяка" под арестом

Радик Тагиров арестован до 27 января 2021 года.

Верховный суд Татарстана оставил 38-летнего "поволжского маньяка" под арестом. Об этом журналистам рассказали представители инстанции. Они отметили, что Верховный суд по регион решил не менять постановление, которое ранее выдал Советский районный суд Казани.

Верховный суд Татарстана оставил без изменения постановление Советского районного суда об избрании в отношении Радика Тагирова, задержанного по подозрению в убийстве пожилых женщин, меры пресечения в виде заключения под стражу сообщение суда

Радик Тагиров обвиняется в убийстве 26 женщин в 12 российских регионах. Сейчас мужчина находится под стражей. Он проведет под арестом до 27 января 2021 года. Напомним, что подозреваемого поймала полиция 1 декабря. Предположительно, преступления совершались маньяком в 2011-2012 годах. В ходе анализа более 10 тысяч ДНК-тестов установлено, что за гибелью жертв стоит один человек. На это указало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, стереотипный характер действий.

Известно, что до момента задержания Тагиров работал слесарем. Ранее мужчина был судим за хранение оружия и кражу (в 2005 и 2009 годах).

Пойман самый разыскиваемый маньяк России.

Фото: Piter.tv