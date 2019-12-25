В Казани задержан 38-летний Радик Тагиров.

Пойман самый разыскиваемый маньяк России. Об этом рассказали представители правоохранительных органов. Известно, что 38-летнего Радика Тагирова задержали в Казани около полуночи. Мужчина находился в квартире гражданской жены. ранее мужчина был судим за кражу и грабеж, незаконную перевозку оружия.

Следователи полагают, что на счету подозреваемого от 25 до 32 жертв. Он переезжал из города в город, проникая в квартиры под видом социального работника или представителя коммунальной службы. Затем убийца убивал хозяев, а после этого рассыпал по полу чистящее средство. Это сбивало со следа служебных собак. Преступления совершались в перчатках.

Большинство убийств произошло в период с 2011 по 2012 года. Маньяк действовал на территории Урала и Поволжья.В 2017 за помощь в его поиске и установлении личности правоохранительные органы предлагали три миллиона рублей.

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Фото: Piter.tv