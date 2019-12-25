Никаких побоев не было, дети живы, здоровы и дружат.

Кадеты в Татарстане не дрались, а играли, заявила мать нападавшего. Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как старшеклассники бьют ученика пятого класса. Видео заинтересовало прокуратура региона, а также местное Минобразования. Об этом пишет "360".

Мать нападавшего, однако, заявила, что драка была обычной игрой.

Они играли, не было ничего. Тему закрыли. сказала она.

Мать кадета заявила, что никаких побоев не было, дети живы, здоровы и дружат.

Трём офицерам-воспитателям из училища объявлен выговор. В момент драки они заполняли документы.

Ранее ФСБ пресекла деятельность террористов в Казани.

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