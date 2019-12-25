  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кадеты в Татарстане не дрались, а играли, заявила мать нападавшего
Сегодня, 15:51
161
matveyvn

Кадеты в Татарстане не дрались, а играли, заявила мать нападавшего

0 0

Никаких побоев не было, дети живы, здоровы и дружат.

Кадеты в Татарстане не дрались, а играли, заявила мать нападавшего. Накануне в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как старшеклассники бьют ученика пятого класса. Видео заинтересовало прокуратура региона, а также местное Минобразования. Об этом пишет "360".

Мать нападавшего, однако, заявила, что драка была обычной игрой.

Они играли, не было ничего. Тему закрыли.

сказала она.

Мать кадета заявила, что никаких побоев не было, дети живы, здоровы и дружат.

Трём офицерам-воспитателям из училища объявлен выговор. В момент драки они заполняли документы.

Ранее ФСБ пресекла деятельность террористов в Казани.

Фото: pixabay.com

Теги: драка, кадеты, татарстан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии